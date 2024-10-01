В Ялте стартовал конкурс на замещение должности главы администрации города

Голосованием депутатского корпуса образован Президиум Ялтинского городского совета третьего созыва, в который вошли Константин Шимановский, его заместители Денис Давыдов и Евгений Хрычев, а также председатели постоянных комитетов и руководители депутатских фракций.

Из собственности Республики Крым в муниципальную собственность передаётся двухкомнатная квартира в пгт Массандра, по ул. Винодела Егорова, 27 для очередников, остро нуждающихся в жилье.

Согласно обращению Государственного автономного учреждения Республики Крым «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» планируется передача в муниципальную собственность недвижимого имущества (сооружений), расположенных в пгт Гаспра, с целью обслуживания зеленых зон на территории парка «Мурад-Авур», закрепленного за МБУ «Зеленстрой».

источник: Ялтинский городской совет