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В Ялте стартовал конкурс на замещение должности главы администрации города
фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

В Ялте стартовал конкурс на замещение должности главы администрации города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 01.10.2024

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города Ялта  состоится 25 октября в 10:00 в Малом зале Администрации.

Приём документов от граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в конкурсе, будет проходить в течение 15 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса, — пояснил Глава муниципалитета Константин Шимановский. 

Голосованием депутатского корпуса образован Президиум Ялтинского городского совета третьего созыва, в который вошли Константин Шимановский, его заместители Денис Давыдов и Евгений Хрычев, а также председатели постоянных комитетов и руководители депутатских фракций.

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Из собственности Республики Крым в муниципальную собственность передаётся двухкомнатная квартира в пгт Массандра, по ул. Винодела Егорова, 27 для очередников, остро нуждающихся в жилье.

Согласно обращению Государственного автономного учреждения Республики Крым «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» планируется передача в муниципальную собственность недвижимого имущества (сооружений), расположенных в пгт Гаспра, с целью обслуживания зеленых зон на территории парка «Мурад-Авур», закрепленного за МБУ «Зеленстрой».

источник: Ялтинский городской совет 

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