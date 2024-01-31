В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, ремонт дорог за средства городского бюджета начали с улицы Красных партизан.
В ближайшее время приступим к работам на Дмитриева и Цветочной, переулке Дарсановском и ул. Щепкина в Алупке. Затем техника выйдет еще на три улицы города, а также в Гаспру, Массандру, Голубой залив и снова в Алупку, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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