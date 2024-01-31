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В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства

В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 14:13 31.01.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, ремонт дорог за средства городского бюджета начали с улицы Красных партизан.

В ближайшее время приступим к работам на Дмитриева и Цветочной, переулке Дарсановском и ул. Щепкина в Алупке. Затем техника выйдет еще на три улицы города, а также в Гаспру, Массандру, Голубой залив и снова в Алупку, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Всего до конца первого квартала МБУ «ДЭУ» заменит изношенный слой асфальтобетонного покрытия почти на 26 тысячах квадратных метров.
Как отметила глава администрации Ялты, муниципальному предприятию  поставлена задача провести ранжирование всех дорог, чтобы определить первоочередные направления. 

В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства В Ялте стартовал ремонт дорог за бюджетные средства

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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