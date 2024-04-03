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В Ялте стартовал ремонт дороги на Ай-Петри

В Ялте стартовал ремонт дороги на Ай-Петри

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 12:04 03.04.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко работы идут на участке от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су. Почти пятикилометровый участок дороги подрядчик должен завершить к майским праздникам. Движение транспорта перекрыто частично — налажен реверсивный проезд.

Сейчас проводим фрезерование старого покрытия, демонтаж бортового камня, восстановление тротуаров. Далее будет очистка дорожного полотна от грязи и пыли, розлив битумной эмульсии и укладка двух новых слоёв асфальта. Затем заменим павильоны, установим знаки, нанесем разметку, — цитирует пресс-служба старшего прораба подрядчика АО «Центродорсторой» Игоря Мирзояна.

В Ялте стартовал ремонт дороги на Ай-Петри В Ялте стартовал ремонт дороги на Ай-Петри

С середины мая начнутся работы от водопада Учан-Су до села Охотничье. Здесь проезд будет полностью перекрыт в вечернее и ночное время. Завершить ремонт всей дороги планируется к концу года.

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Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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