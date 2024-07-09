В Ялте строят многофункциональную спортплощадку со скейтпарком

Многофункциональная спортплощадка со скейтпарком возводится в сквере Калинин.
В июне завершен демонтаж старого покрытия и конструкций, сейчас возводится подпорная стена — она же будет защищать от шума строения, расположенные поблизости. Уже началось формирование из уплотнённого песка элементов основной части площадки — скейтпарка, о котором давно просят поклонники скейтборда и трюкового самоката, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам Янины Павленко, все фигуры будут отлиты из бетона, как в Симеизе, а заниматься здесь смогут как новички, так и профессионалы. Помимо скейтпарка площадка включает зону воркаута, место отдыха, здесь же будут установлены два шахматных стола и стол для настольного тенниса. Работы выполняют специалисты из Санкт-Петербурга, которые успешно строят такие объекты по всей стране.
Процесс идет по графику — уже этой осенью планируем открытие. Напомню, это подарок городу от СБЕРа. Искренне благодарю, — заключила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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