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В Ялте строят многофункциональную спортплощадку со скейтпарком

В Ялте строят многофункциональную спортплощадку со скейтпарком

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 21:05 09.07.2024

Многофункциональная спортплощадка со скейтпарком возводится в сквере Калинин.

В июне завершен демонтаж старого покрытия и конструкций, сейчас возводится подпорная стена — она же будет защищать от шума строения, расположенные поблизости. Уже началось формирование из уплотнённого песка элементов основной части площадки — скейтпарка, о котором давно просят поклонники скейтборда и трюкового самоката, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам Янины Павленко, все фигуры будут отлиты из бетона, как в Симеизе, а заниматься здесь смогут как новички, так и профессионалы. Помимо скейтпарка площадка включает зону воркаута, место отдыха, здесь же будут установлены два шахматных стола и стол для настольного тенниса. Работы выполняют специалисты из Санкт-Петербурга, которые успешно строят такие объекты по всей стране.

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В Ялте строят многофункциональную спортплощадку со скейтпарком В Ялте строят многофункциональную спортплощадку со скейтпарком

Процесс идет по графику — уже этой осенью планируем открытие.  Напомню, это подарок городу от СБЕРа. Искренне благодарю, — заключила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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