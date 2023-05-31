В Ялте суд поставит точку в деле о присвоении свыше 65 млн. рублей, выделенных на строительство детсадов

В Ялте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). По версии следствия, предприятия, подконтрольные обвиняемому, выполняли работы по строительству дополнительных групп и корпусов детских садов на территории городского округа Ялта.

В связи с тем, что работы по двум объектам не были выполнены в срок, а по одному вовсе не производились, заказчиком расторгнуты контракты с подрядчиком. Вместе с тем последний не вернул авансовые средства, чем причинил ущерб бюджету Республики на общую сумму свыше 65 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УЭБиПК МВД по Республике Крым и прокуратуры. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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