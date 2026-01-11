Прямо сейчас:
В Ялте тушили крупный пожар - горел магазин
фото: © ГУ МЧС России по Республике Крым

В Ялте тушили крупный пожар — горел магазин

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:46 11.01.2026

Крупный пожар, вспыхнувший накануне вечером в магазине в Ялте, полностью ликвидирован к утру воскресенья. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

В 21:57 поступило сообщение о задымлении по адресу: городской округ Ялта, пгт Виноградное, ул. Красина. К месту пожара были направлены силы и средства второго пожарно-спасательного гарнизона. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Пожар бушевал на площади 1 тысяча квадратных метров.  Его ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

источник: РИА Новости Крым

