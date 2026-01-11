В Ялте тушили крупный пожар — горел магазин

В 21:57 поступило сообщение о задымлении по адресу: городской округ Ялта, пгт Виноградное, ул. Красина. К месту пожара были направлены силы и средства второго пожарно-спасательного гарнизона. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Пожар бушевал на площади 1 тысяча квадратных метров. Его ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.