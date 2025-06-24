Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Ялте у парня вымогали 2 миллиона рублей. Якобы за долги…
Новости Республики
В Ялте у парня вымогали 2 миллиона рублей. Якобы за долги...
иллюстрация: pikist.com

В Ялте у парня вымогали 2 миллиона рублей. Якобы за долги…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:37 24.06.2025

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, с применением насилия).

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года злоумышленники затолкали 18-летнего жителя г. Ялты в автомобиль и, запугивая потерпевшего физической расправой, демонстрируя нож под выдуманным предлогом несуществующих долгов вымогали деньги в сумме около 2 миллионов рублей. Проведенными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Ялте оперативно-розыскными мероприятиями, противоправные действия указанных лиц задокументированы и совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, фигуранты были задержаны. Полицейскими собраны документальные подтверждения сговора злоумышленников и неопровержимые доказательства фиктивности долга перед ними со стороны потерпевшего, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также содержания под стражей.

Узнайте больше:  В Севастополе завершили расследовать дело о сбыте крупной партии синтетических наркотиков

Материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой г. Ялты обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x