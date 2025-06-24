В Ялте у парня вымогали 2 миллиона рублей. Якобы за долги...

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, с применением насилия).
Ранее сообщалось, что в августе прошлого года злоумышленники затолкали 18-летнего жителя г. Ялты в автомобиль и, запугивая потерпевшего физической расправой, демонстрируя нож под выдуманным предлогом несуществующих долгов вымогали деньги в сумме около 2 миллионов рублей. Проведенными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Ялте оперативно-розыскными мероприятиями, противоправные действия указанных лиц задокументированы и совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, фигуранты были задержаны. Полицейскими собраны документальные подтверждения сговора злоумышленников и неопровержимые доказательства фиктивности долга перед ними со стороны потерпевшего, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также содержания под стражей.
Материалы уголовного дела с утвержденным Прокуратурой г. Ялты обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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