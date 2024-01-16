В Ялте укрепляют склон на ЮБШ — последствия оползня

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, ситуация такова:
В результате строительных работ, которые, как оказалось, велись с августа, обвалилась часть склона. Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом. Вопросов больше, чем ответов — впереди огромная работа с документами и выявлением виновных.
На данный момент главное, говорят специалисты — предотвратить дальнейшее сползание грунта. По рекомендациям противооползневого управления приступили к укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.
Ситуацию держу на контроле и призываю ялтинцев не начинать строительных работ, не имея на то разрешений. Рельеф сложный – могут быть неприятные сюрпризы. Также о подобных фактах прошу сообщать в наш мунконтроль, — отмечает глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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