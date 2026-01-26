В Ялте уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог на 12,19%

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Ялте, где уровень заболеваемости ОРВИ превысил установленный порог на 12,19%, Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю напоминает о важности соблюдения мер профилактики. Общий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе составил 52,1%, — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что наибольшее число случаев регистрируют среди детей в возрастных группах от 0 до 2 лет и от 7 до 14 лет. В связи с этим в образовательных учреждениях принимаются профилактические меры по недопущению распространения вирусов.

Для координации усилий и выработки дальнейших мер по борьбе с распространением вирусных инфекций запланировано заседание санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального округа Ялта, — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели.

