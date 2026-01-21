В Ялте ушёл из жизни Геннадий Шалюгин

Почти четверть века Геннадий Александрович руководил Домом-музеем Чехова, возглавив его в 1984 году по личной рекомендации в Минкульт СССР племянницы драматурга – дочери младшего брата Антона Павловича, Евгении Михайловны Чеховой. Уже со следующего года в Ялту стал приезжать МХАТ под руководством Олега Ефремова и другие столичные театры. Международные фестивали, научные конференции, конкурсы превратили Белую Дачу в настоящий центр культурной жизни города.

По его инициативе в 1995 году, после основательной реставрации здания, был создан отдел-филиал музея в Гурзуфе, а в 2006 году – на даче «Омюр» в Ялте.

Лауреат литературных премий, автор 14 книг и более 600 публикаций стихотворений, статей, очерков, рассказов, эссе.

В 2003-м году за значительный личный вклад в развитие культуры города Ялта, ведение большой научной и пропагандистской работы по изучению и сохранению творческого наследия А.П. Чехова, Геннадий Александрович Шалюгин был удостоен высокого звания Почётный гражданин города Ялта.

Геннадия Александровича знали далеко за пределами Ялты, память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Приносим искренние слова соболезнования родным и близким Геннадия Александровича. Вечная ему память, и Царствия Небесного.

Прощание с Почётным гражданином Ялты Геннадием Александровичем Шалюгиным состоится 23 января, в 11-00. Гражданская панихида по желанию родственников пройдёт в траурном зале на Новом кладбище.

