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В Ялте ушёл из жизни Виталий Задорожний
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте ушёл из жизни Виталий Задорожний

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 18:31 07.05.2024

5 мая 2024 года на 52 году ушёл из жизни Виталий Задорожний ушёл из жизни 5 мая. Ему было всего лишь 52 года:

Более 20 лет Виталий Александрович стоял на страже санитарного благополучия нашего города и его жителей. С 2001 года он работал главным врачом Гурзуфской санитарно-эпидемиологической станции, в 2013 году стал начальником ялтинского межгородского управления госсанэпидслужбы в Крыму, затем  начальником территориального отдела по г. Ялте межрегионального Управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю,  а  в 2021 году  возглавил  Территориальный отдел по Южному берегу Крыма межрегионального Управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Виталия Александровича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, — отмечают в администрации города Ялта и Ялтинском городском совете. 

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