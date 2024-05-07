В Ялте ушёл из жизни Виталий Задорожний

5 мая 2024 года на 52 году ушёл из жизни Виталий Задорожний ушёл из жизни 5 мая. Ему было всего лишь 52 года:
Более 20 лет Виталий Александрович стоял на страже санитарного благополучия нашего города и его жителей. С 2001 года он работал главным врачом Гурзуфской санитарно-эпидемиологической станции, в 2013 году стал начальником ялтинского межгородского управления госсанэпидслужбы в Крыму, затем начальником территориального отдела по г. Ялте межрегионального Управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю, а в 2021 году возглавил Территориальный отдел по Южному берегу Крыма межрегионального Управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Виталия Александровича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, — отмечают в администрации города Ялта и Ялтинском городском совете.
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