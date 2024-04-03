В Ялте установили и задержали подозреваемого в краже мопеда

Преступление зафиксировала камера наблюдения.

В дежурную часть одного из отделов УМВД России по г. Ялте поступило сообщение от 30-летней местной жительницы о краже мопеда стоимостью около 15 тысяч рублей, который принадлежит ее супругу. Согласно поступившей информации, хозяин оставил транспорт на придомовой территории, однако вернувшись, обнаружил пропажу личного имущества.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска личность подозреваемого установлена. Им оказался 34-летний житель Ялты.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина знаком с хозяином мопеда. Потерпевший неоднократно обращался к злоумышленнику за помощью в починке транспортного средства. Подозреваемый, зная где припаркован мопед, а также о том, что в багажнике хранится ключ от зажигания, в дневное время воспользовался случаем и откатил чужое имущество от места стоянки. После чего завел транспорт и скрылся с места преступления, — сообщили в МВД по РК.

Злоумышленник сознался в содеянном (еще бы, ведь ему показали видео, запечатлевшее момент угона). Сотрудникам полиции удалось обнаружить похищенное имущество неподалеку от места жительства задержанного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.