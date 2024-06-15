В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС

История, произошедшая в Ялте, такова:
Инспектором ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения был подан сигнал об остановке водителю мопеда «Хонда Дио». Мужчина проигнорировал требование дорожного инспектора и совершил на него наезд, после чего скрылся. В результате происшествия инспектор отдельного взвода получил травмы различной степени тяжести. Для задержания злоумышленника были ориентированы все наружные наряды. Спустя два часа правонарушитель сдался самостоятельно, прибыв в один из территориальных отделов полиции. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте составлены административные протоколы по ст. 12.6 (Нарушение правил применения мотошлемов), ч. 1 ст. 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.25 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) и ч. 2 ст. 12.27 (Оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП).
Судом нарушителю назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Также ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму 16 500 рублей. Собранные сотрудниками полиции по факту произошедшего материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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