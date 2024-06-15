Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС
актуально в республике
В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:11 15.06.2024

История, произошедшая в Ялте, такова:

Инспектором ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения был подан сигнал об остановке водителю мопеда «Хонда Дио». Мужчина проигнорировал требование дорожного инспектора и совершил на него наезд, после чего скрылся. В результате происшествия инспектор отдельного взвода получил травмы различной степени тяжести. Для задержания злоумышленника были ориентированы все наружные наряды. Спустя два часа правонарушитель сдался самостоятельно, прибыв в один из территориальных отделов полиции. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте составлены административные протоколы по ст. 12.6 (Нарушение правил применения мотошлемов), ч. 1 ст. 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.25 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) и ч. 2 ст. 12.27 (Оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП).

Узнайте больше:  В Симферополе задержали несовершеннолетнего любителя бесплатных поездок на самокатах

Судом нарушителю назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Также ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму 16 500 рублей. Собранные сотрудниками полиции по факту произошедшего материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.