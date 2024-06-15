В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС

В отношении задержанного сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте составлены административные протоколы по ст. 12.6 (Нарушение правил применения мотошлемов), ч. 1 ст. 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.25 (Невыполнение требования об остановке транспортного средства) и ч. 2 ст. 12.27 (Оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП).

Судом нарушителю назначено наказание в виде 15 суток административного ареста. Также ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму 16 500 рублей. Собранные сотрудниками полиции по факту произошедшего материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым