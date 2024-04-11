В Ялте установлены факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере

Подозреваемый хотел скрыться из страны. Его задержали с билетами на самолет в аэропорту.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ялте совместно с коллегами из республиканской прокуратуры в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления в сфере хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Установлено, что 42-летний генеральный директор одной из организаций в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях в период с 2022 по 2023 год, превышая свои должностные полномочия, при исполнении муниципального контракта заключенного с Управлением капитального строительства администрации города Ялты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту образования в г. Ялте, достоверно зная, что выполненные работы, указанные в актах не соответствуют действительности, подписал акты о приемке выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения относительно их объема и стоимости. После этого, на основании данных актов без выполнения полного объема строительно-монтажных работ на объекте необоснованно приняты и оплачены работы на сумму более 76 миллионов рублей, — рассказали подробности в МВД по РК.

Согласно акту экспертного исследования стоимость фактически не выполненных работ составляет около 41,5 миллионов рублей.

Генеральный директор фирмы арестован. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по пп. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности»).

Речь идет о скандальном капремонте здания начальной школы № 13 по улице Архивной в Ялте.

В результате совершения преступления капитальный ремонт школы не был завершен до начала учебного года. Органы муниципалитета были вынуждены перевести учеников в другие учреждения, находящиеся в отдаленности от места жительства детей, а бюджетной системе Республики Крым причинен значительный материальный ущерб, — отметили в Следкоме.

Фигурант был задержан в аэропорту города Сочи при попытке вылететь в иностранное государство, где планировал скрыться от правоохранительных органов. Следователь ходатайствовал перед судом о его аресте. В результате обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. При обысках в офисе фирмы изъята документация, представляющая интерес для органов следствия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены соответствующие экспертизы, допрашивается широкий круг лиц. Также следствие даст правовую оценку действиям субподрядных организаций.