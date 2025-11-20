Прямо сейчас:
В Ялте установят памятник ликвидаторам аварии

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:49 20.11.2025

К 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции на улице Московской будет установлен долгожданный монумент

Памятник появится к 40-летию трагедии в сквере на Московской, перед школой-лицеем №9. А в самой школе планируется открытие музея о ликвидации этой аварии. Событие долгожданное, реализация очень давней инициативы Ялтинской общественной организации инвалидов «Память Чернобыля». Сейчас на месте его установки завершены работы по обустройству опалубки под гранитный постамент – на нем расположится скульптурная композиция из архбетона и металла, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

По её словам, концепцию разработал Почётный гражданин Ялты, Беслана, Эльхотово, Заслуженный архитектор Крыма, её советник Валерий Николаевич Савлаев совместно со специалистами Департамента архитектуры и градостроительства. Облик памятника также одобрен членами Архитектурно-художественного совета, курирует работы лично заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский, а изготовление и установку памятника взяла на себя компания «Каменный Цветок».

Торжественно открыть монумент планируется 26 апреля 2026 года — к сорокалетию аварии на ЧАЭС.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

