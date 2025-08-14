В Ялте утвердили новый знак отличия — за развитие добровольчества

Знак отличия председателя Ялтинского городского совета «За развитие добровольчества (волонтерства) утверждён единогласным голосованием депутатов на 15-й сессии горсовета.
Также закреплены нормативно-правовым актом меры поддержки для наших добровольцев. В Ялте сейчас более 4000 добровольцев (по данным платформы Добро.рф), которые совершают добрые дела по различным направлениям от Гурзуфа до Фороса. За что искренне благодарю каждого неравнодушного жителя нашего муниципального образования! Уже совсем скоро объявим конкурс на разработку лучшего дизайн-проекта новой награды, — пояснил Евгений Хрычёв, поблагодаривший единомышленников и лично Главу муниципального образования городской округ Ялта — председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского за поддержку такой необходимой инициативы.
В свою очередь Глава муниципалитета отметил, что добровольцы Ялты достойны самых высоких наград.
Волонтёры оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Днём и ночью спасали птиц, пострадавших от разлива нефти в Черном море. Вместе мы прошли через ковид, наводнения, ураганы и пожары. Искренне рад, что таких людей у нас очень много, — добавил Константин Шимановский.
Первые знаки отличия волонтерам планируется вручить уже 5 декабря в День добровольца (волонтера).
