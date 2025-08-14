Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | В Ялте утвердили новый знак отличия — за развитие добровольчества
Новости Республики
В Ялте утвердили новый знак отличия - за развитие добровольчества

В Ялте утвердили новый знак отличия — за развитие добровольчества

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:42 14.08.2025

Знак отличия председателя Ялтинского городского совета «За развитие добровольчества (волонтерства) утверждён единогласным голосованием депутатов на 15-й сессии горсовета.

Также закреплены нормативно-правовым актом меры поддержки для наших добровольцев. В Ялте сейчас более 4000 добровольцев (по данным платформы Добро.рф), которые совершают добрые дела по различным направлениям от Гурзуфа до Фороса. За что искренне благодарю каждого неравнодушного жителя нашего муниципального образования! Уже совсем скоро объявим конкурс на разработку лучшего дизайн-проекта новой награды, — пояснил Евгений Хрычёв, поблагодаривший единомышленников и лично Главу муниципального образования городской округ Ялта — председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского за поддержку такой необходимой инициативы.

В свою очередь Глава муниципалитета отметил, что добровольцы Ялты достойны самых высоких наград.

Волонтёры оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Днём и ночью спасали птиц, пострадавших от разлива нефти в Черном море. Вместе мы прошли через ковид, наводнения, ураганы и пожары. Искренне рад, что таких людей у нас очень много, — добавил Константин Шимановский.

Первые знаки отличия волонтерам планируется вручить уже 5 декабря в День добровольца (волонтера).

Узнайте больше:  Крымский детский хоспис о двух взрослых девочках - но младенцах - и их мечтах. Вы можете помочь их исполнить

источник: Ялтинский городской совет

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x