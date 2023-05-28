В Ялте увековечили память земляков — героев СВО  

Ефрейторы Илья Сергеевич Еремин и Роберт Витальевич Берикишвили навечно в списках в/ч 6919… Таблички с их именами — на мемориале, который открыли на территории их родной части. О том, как увековечили память земляков – герое СВО сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Отсюда они ушли в свой последний поход в самом начале СВО. Оба Героя посмертно удостоены Ордена Мужества, медали «За верность долгу», а именем Ильи Еремина назван кадетский класс в школе №11… Это самое малое, что мы можем сделать в память о них. Низкий поклон родителям наших ребят – они воспитали достойных сыновей, настоящих мужчин и воинов. Мы всегда будем гордиться и помнить их, — рассказала Янина Павленко.

Фото: Telegram-каеал Я.Павленко.

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