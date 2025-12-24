В Ялте в новогодние праздники будут дежурить бригады чистоты

Наша главная задача – идеальная чистота. На месте будут дежурные бригады, увеличим кратность вывоза мусора. Поручила управлению потребительского рынка и услуг проконтролировать, чтобы все предприниматели, которые будут работать на ярмарке, заключили отдельные договоры с «Альтфатером». Без этого не допустим к участию. В повышенную готовность будут приведены и коммунальные службы, чтобы оперативно ликвидировать последствия возможной непогоды, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Возвращаясь к текущей работе, Янина Павленко сказала, что сейчас приоритет – максимально быстро завершить все работы по благоустройству и ремонты. Особое внимание следует уделять дворовым территории – их необходимо ещё раз «проработать» совместно с жителями и депутатами.

До 1 марта должны выйти из экспертизы проекты дворовых территорий на следующий год. На данный момент определили пять, но есть вероятность, что их может быть больше – вопросом также займется депутатский корпус, который поможет определиться с адресами, где работы необходимы в первую очередь.

За прошедшую неделю 4252 звонка приняли специалисты ЕДДС. А за год – более 250 тысяч. Это огромная нагрузка, так как за каждым обращением стоит дальнейшая работа с профильными организациями и обратная связь с заявителем.

Милютинский парк в Алупке стал местом сбора подростков на мопедах в вечернее время – они портят покрытие. Принято решение подходить к проблеме комплексно – будут организованы рейды комиссии по делам несовершеннолетних, а также администрация будет общаться за помощью к правоохранителям, так как это пешеходная зона и езда там недопустима.

Следующий год проведем под девизом «Быт и комфорт». В планах – ремонт всех лестниц, подземных переходов и порядка 500 подъездов. Все списки также проработаем с депутатами во главе с Константином Шимановским. Усиливаем работу со старшими по домам. Возобновим обзвоны и актуализируем имеющуюся информацию, а также вновь готовимся к обходам, — отметила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта