В Ялте в октябре — кинофестиваль «Евразийский мост»

VIII Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 7 по 11 октября. В игровую и документальную программы вошли фильмы из 14 стран, сообщили

Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдет в Ялте с 7 по 11 октября в восьмой раз. В рамках ялтинского смотра будут представлены игровая и документальная программы, куда вошли картины из 14 стран, а также специальные показы и ретроспективы. Попасть на просмотры могут все желающие, вход на показы в рамках фестиваля свободный, — рассказали в пресс-службе.

Киносмотр откроется российским фильмом из конкурса игрового кино «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова. Это экранизация книги «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина», события которой происходят в молодежной среде 80-90-х годов XХ века. Церемония открытия пройдет в кинотеатре «Сатурн IMAX».

В конкурс игрового кино вошли восемь картин, среди них основанная на реальной истории индийская лента «Во чреве тигра» режиссера Джатла Сиддартха (Индия, США, Китай, Тайвань); детективная драма «Между трещинами» Го Далу (Китай) о неожиданно всплывшем старом деле об убийстве; испанский фильм-приключение «История пастухов» Хайме Кастильо и другие работы. В эту же программу вошел фильм «Лесной царь» с Милошем Биковичем режиссера Горана Радовановича (Сербия, Болгария).

В программу документального кино также отобраны восемь фильмов как российских, так и зарубежных режиссеров. Среди них биографические ленты «Евгений Халдей. Лично свидетельствую» Игоря Калядина о знаменитом советском военном фотокорреспонденте, запечатлевшем в том числе водружение флага над Рейхстагом; «Ладья» Сэма Калантари о современном иранском художнике Али Акбаре Садеги; картина «Улыбнись!» о том, как и почему в результате встречи с советским кинорежиссером Фридрихом Эрмлером Чарльз Спенсер Чаплин изменил первоначальный вариант финала своего знаменитого фильма «Новые времена», а также «Шухрат Аббасов. Крупным планом», посвященная памяти народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Аббасова, и другие киноработы.

Фильмом закрытия фестиваля станет греческая лента «Чайка» греческого режиссера Георгия Кимулиса по пьесе Чехова.

Жюри фестиваля

Оценивать картины будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты из разных стран. В числе жюри игрового конкурса режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым. Председателем жюри в этой секции стал российский сценарист и продюсер Юрий Обухов.

Конкурс документального кино будут оценивать режиссер и оператор Андрей Чертов, режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.

Внеконкурсная программа

На фестивале в 2024 году также покажут фильмы «9 секунд» Олега Штрома (Россия), «В баню!» Данилы Иванова (Россия), «Меж псом и волком» режиссера Мурата Дюзгюноглу (Турция), «Однажды в Париже» Андрея Чертова (Болгария) и «Возвращение Вертова» Николая Изволова (Россия).

Кроме того, в рамках смотра пройдут ретроспективы: «ВГИК-105: Рождение талантов», куда вошли фильмы знаменитых учеников киновуза, и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — посвящение 225-летию великого русского поэта и писателя Александра Пушкина и экранизациям его произведений.