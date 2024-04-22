В Ялте — в рамках акции «Сдай кровь, спаси жизнь» — сдали кровь 122 донора

В Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» по инициативе Ялтинской централизованной клубной системы и ГБУЗ РК «Центр крови» с 16 по 19 апреля проходила Донорская акция «Сдай кровь, спаси жизнь», приуроченная к Национальному Дню донора, и направленная на пополнение стратегически важного запаса крови. За этот период сдали кровь 122 человека.
Накануне знаковой даты, 19 апреля, сдали кровь 32 человека. Это представители МО ДОСААФ России по городу Ялта, сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, активисты партии «Единая Россия», неравнодушные ялтинцы. Самым большим из добровольных доноров стал коллектив ФГКУ Санаторий Следственного комитета Российской Федерации «Родина».
Поздравляя доноров и медицинский персонал с Национальным Днём донора, от имени администрации города и Ялтинского городского совета Екатерина Дёмина поблагодарила каждого за бесценный вклад в дело спасения человеческих жизней. И.о. руководителя ФГКУ Санаторий Следственного комитета Российской Федерации «Родина» подполковник юстиции Андрей Кривцов в своей речи отметил важность и необходимость донорства для спасения жизней, поздравил всех с наступающим национальным Днем донора, поблагодарил сотрудников санатория и всех неравнодушных граждан за активную гражданскую позицию, высокий уровень ответственности и чести. Кроме того, выразил слова признательности коллективу за регулярную добровольную помощь, направляемую в зону СВО во взаимодействии с волонтерскими организациями Ялты.
Образцовая изостудия «Палитра» Ялтинского центра организовала выставку детских работ «Капелька жизни». На выставке представлены 18 работ участников студии в разных техниках исполнения. Ребята в своих работах раскрывают актуальность и важность такой темы, как донорство. Выставка, посвященная Национальному Дню донора России, продлится до 24 апреля.
В Гаспринском поселковом клубе состоялась лекция – беседа «Правда и мифы о донорстве». Донорская кровь является средством для спасения жизни человека, как при чрезвычайных ситуациях, так и в мирное время (при травмах, тяжелых заболеваниях), так как переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только за счет ее регулярной безвозмездной сдачи добровольными донорами.
В дни проведения акции часть доноров, полученную денежную компенсацию за обед, передали на приобретение медикаментов для бойцов, участвующих в СВО.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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