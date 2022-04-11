В Ялте в субботнике приняли участие более 4000 человек

Масштабный общегородской субботник в Ялте состоялся 9 апреля. По данным ДЖКХ в нём приняли участие 4100 человек.

От всей души благодарю всех за столь активное участие в наведении порядка. Люди выходили на субботник целыми семьями, активно работали коллективы предприятий и организаций, сотрудники администрации и структурных подразделений, депутаты Ялтинского городского совета, студенты, школьники, преподаватели, и просто неравнодушные граждане, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

9 апреля было собрано и вывезено 63 тонны мусора – это 21 грузовой автомобиль. Особое внимание уделили ликвидации стихийных свалок покрышек – большую помощь оказали сотрудники ГУП РК «Крымавтодор». Работы по вывозу мусора также продолжились в воскресенье и понедельник.

На уборку родного города ялтинцы вышли с раннего утра. Хочу отметить, что в преддверии Дня освобождения Ялты от фашистских захватчиков уже пятый год подряд приводим в порядок и благоустраиваем сектор «Воинской славы», который находится на старом кладбище. С целью военно-патриотического воспитания к уборке захоронений защитников Отечества, отдавших жизнь за наш город, привлекаются студенты, курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ, поисковики ПСО «Ялта-Память», — в свою очередь подчеркнул Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Активное участие в субботнике приняли школьники и их родители, а также педагоги 26 школ, 19 детских садов, 5 учреждений допобразования, сотрудники Департамента образования и молодежной политики и его структурных подразделений – всего 2033 человека. Общими усилиями проводилась работа по уборке мусора, обрезке кустарников, благоустройству клумб. А члены Совета старшеклассников ученического самоуправления Ялтинской общеобразовательной школы №7 им. Нади Лисановой под руководством педагога Елизаветы Мандрики навели порядок у памятника ялтинским подпольщикам, а также у могилы двум неизвестным матросам.

В Гаспре и Кореизе на разных участках трудились воспитанники хореографического ансамбля «Грация» Кореизского поселкового клуба и Гаспринского спортивно — танцевального клуба «Red», муниципальной спортивно-физкультурной общественной организации «Федерация боулспорта города Ялта дисциплина петанк», ОО «Выбор». Наиболее масштабная работа проведена у стадиона в Стройгородке. В уборке приняли участие руководитель Гаспринского территориального органа Ялта Сергей Гуров, зам. директора по творческой работе МБУК «ЯЦКС» Екатерина Дёмина, член Общественного совета Ялты Светлана Маркова, спортсмены ГБУ РК «Спортивная школа № 6», ДЮСК «Титан», Гаспринского поселкового клуба.

Также активно субботник прошёл в Форосе, Гурзуфе, Симеизе, Ливадии, и Массандре.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта