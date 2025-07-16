В Ялте в заповеднике горит гектар леса

В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.

Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Предварительная площадь пожара составляет один гектар, — говорится в сообщении.

На месте организованы четыре боевых участка и штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Ялтинского лесоохотничьего хозяйства.

Всего к ликвидации пожара привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.

Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 «квадратов».