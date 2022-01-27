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В Ялте вчера горел частный дом. К счастью, обошлось без жертв
Скриншот: Крым 24

В Ялте вчера горел частный дом. К счастью, обошлось без жертв

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 27.01.2022

Очередной пожар произошел вчера, 26 января, в Ялте. Горел частным дом № 4 в переулке Нахимова.

Сообщение о возгорании поступило в 18:14, пожар был локализован в 19:25 и полностью ликвидирован в 21:48. В тушении пожара приняли участие 27 человек личного состава и шесть единиц спецтехники, — сообщает Ялта-24 со ссылкой на ГУ МЧС России по РК.

Площадь возгорания составила 115 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Огнеборцам пришлось прокладывать довольно длинные магистральные линии, одну из них на 200 метров.

Пожарные автомобили из-за плотной застройки не смогли близко подъехать к дому, — пояснили в ведомстве действия сотрудников МЧС.

Виталий Ватрас, начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Республике Крым, в комментарии Крым-24 отметил, что предварительно причиной пожара является неправильная эксплуатация печного отопления.

Владелице дома местные власти предложили разместиться в пансионате за счёт города, но она решила остаться у родственников.

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