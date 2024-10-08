В Ялте — VIII Международный кинофестиваль «Евразийский мост»

Международный кинофестиваль «Евразийский мост» открылся 7 октября в Ялте в восьмой раз. Торжественная церемония открытия прошла в кинотеатре «Сатурн IMAX». За пять фестивальных дней зрители смогут увидеть 16 картин из 14 стран, вошедших в Документальный и Игровой конкурс, а также ретроспективы, посвященные ВГИКу и экранизациям произведений А. С. Пушкина. Кроме того, в рамках смотра состоятся спецпоказы знаковых фильмов этого года. Фестиваль продлится до 11 октября. Вход на все показы свободный.

С видеообращением к гостям и участникам смотра на открытии выступил идейный вдохновитель фестиваля режиссер Никита Михалков.

С удовольствием поздравляю и гостей, и участников с VIII фестивалем «Евразийский мост». В это тяжелое время я очень горд и очень рад, что, несмотря ни на какие трудности, фестиваль продолжает жить, сюда приезжают гости, показывают свои картины. На фестивале будут показаны картины из разных стран, пройдут ретроспективы, — отметил Никита Михалков.

Гостей и участников фестиваля от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной со сцены приветствовал ее заместитель Андрей Терещенко.

Также к зрителям с приветственным словом обратился заместитель председателя Ялтинского городского совета Республики Крым Евгений Хрычев.

Председатель жюри Игрового конкурса, российский сценарист и продюсер ⁠Юрий Обухов рассказал зрителям, что их ждет очень насыщенная Конкурсная программа, и пожелал удачи ее участникам: «Наберитесь терпения, и 11 октября вы узнаете, кто же будет лучшим. Желаю вам успехов!»

Перед гостями выступили солисты Крымской государственной филармонии. Ведущей концерта была Ирина Цубрович.

В конкурсе игрового кино фестиваля 8 картин — «Во чреве тигра» (режиссер Джатла Сиддартха, Индия, США, Китай, Тайвань), «Между трещинами» (режиссер Го Далу, Китай), «История пастухов» (режиссер Хайме Пуэртас Кастильо, Испания), «Лесной царь» (режиссер Горан Радованович, Сербия, Болгария), «Четыре четверти» (режиссер Евгения Тирдатова, Россия), «Газели» (режиссер Хушанг Голмакани, Иран), «Евгений Телегин» (режиссер Виктор Тихомиров, Россия) и «Стеклянный занавес» (режиссер Фикрет Рейхан, Турция).

В документальной секции также представлены 8 картин: «Евгений Халдей. Лично Свидетельствую» (режиссер Игорь Калядин, Россия), «Ладья» (режиссер Сэм Калантари, Иран), «Улыбнись!» (режиссер Марианна Киреева, Россия), «Шухрат Аббасов. Крупным планом» (режиссеры Улугбек Юлдашаев, Эльджон Аббасов, Узбекистан), «Территория» (режиссер Алекс Галан, Испания, Кыргызстан), «Город мертвых» (режиссер Балака Гош, Индия), «Бангаранг» (режиссер Джулио Мастромауро, Италия) и «Остров Ноехон» (режиссер Елена Демидова, Россия).

Оценивать фильмы конкурсных программ будет профессиональное жюри, в которое вошли кинематографисты из разных стран.

В составе жюри игрового конкурса известный греческий режиссер, актер и переводчик Георгий Кимулис, турецкий продюсер Эврен Йылдырым, председателем жюри выступит российский сценарист и продюсер ⁠Юрий Обухов.

Конкурс документального кино будут оценивать режиссер и оператор Андрей Чертов — председатель жюри (Болгария), режиссер, продюсер и писатель Навзад Шехани (Германия) и российский режиссер-документалист Татьяна Соболева.

В рамках фестиваля также пройдут спецпоказы фильмов «9 секунд» Олега Штрома (Россия), «В баню!» Данилы Иванова (Россия), «Меж псом и волком», режиссер Мурат Дюзгюноглу (Турция), «Однажды в Париже», режиссер Андрей Чертов (Болгария) и «Возвращение Вертова» Николая Изволова (Россия).

Кроме того, зрителей ждут ретроспективы: «ВГИК-105: Рождение талантов», куда вошли фильмы знаменитых учеников главного киновуза страны, и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — посвящение 225-летию великого русского поэта и писателя Александра Пушкина и экранизациям его произведений.

Фильмом открытия фестиваля стала российская лента из конкурса игрового кино «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова. Это экранизация книги «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина», события которой происходят в молодежной среде 80–90-х годов XХ века, увлеченной музыкальными рок-событиями.

Все конкурсные показы фестиваля пройдут в кинотеатре «Сатурн IMAX» в Ялте. Вход на все показы фестиваля свободный, расписание доступно на сайте фестиваля https://yaltakinofest.ru/

Фестиваль «Евразийский мост» проходит с 2016 года. В 2014 году на презентации картины «Солнечный удар» Никита Михалков предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым.

источник: пресс-служба фестиваля «Евразийский мост»

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