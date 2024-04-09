Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Ялте восстанавливают пострадавшие во время «шторма века» берегоукрепительные сооружения
актуально в республике
В Ялте восстанавливают пострадавшие во время «шторма века» берегоукрепительные сооружения
источник фото: пресс-служба администрации Ялты (https://yalta.rk.gov.ru)

В Ялте восстанавливают пострадавшие во время «шторма века» берегоукрепительные сооружения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:16 09.04.2024

В связи с большим объёмом работ, восстановление повреждённых стихией объектов будет проводится в несколько этапов.

Готовимся к восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые пострадали в ноябре во время «шторма века». Стартуем с 22 объектов (всего в ремонте нуждаются 39), работы здесь начнутся в ближайшее время, в идеале должны завершиться к лету. Это «Ковёр» в Ялте, «Башмак» в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, пляжи санаториев «Мисхор», «Морской прибой», «Дюльбер», а также «Русалка» в Кореизе, «Лягушка» и пляж санатория им. А. Боброва в Алупке, пляж санатория «Форос» и другие.

На следующем этапе планируется восстановить ещё 17 пляжей, срок завершения всех работ — 2026 год.

Любой ремонт – это неудобства, прошу отнестись с пониманием. Такой шторм бывает раз в 100 лет, на ликвидацию его последствий нужны силы, средства и время. Благодарю федеральный центр и руководство Республики за огромную работу на благо региона, его жителей и гостей, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

Со списком пляжных территорий, которые планируется восстановить в 2024-м году можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/b67bc4a8-65c8-4a36-bfd4-a7b1eea1c036

Узнайте больше:  Крымчане могут принять участие в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

С перечнем мест опасных для купания в 2024 году, можно ознакомиться на сайте администрации https://yalta.rk.gov.ru/documents/da01a11d-c4fb-4c6e-bd0b-79cef3936074.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.