В Ялте восстанавливают пострадавшие во время «шторма века» берегоукрепительные сооружения

В связи с большим объёмом работ, восстановление повреждённых стихией объектов будет проводится в несколько этапов.
Готовимся к восстановлению берегоукрепительных сооружений, которые пострадали в ноябре во время «шторма века». Стартуем с 22 объектов (всего в ремонте нуждаются 39), работы здесь начнутся в ближайшее время, в идеале должны завершиться к лету. Это «Ковёр» в Ялте, «Башмак» в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, пляжи санаториев «Мисхор», «Морской прибой», «Дюльбер», а также «Русалка» в Кореизе, «Лягушка» и пляж санатория им. А. Боброва в Алупке, пляж санатория «Форос» и другие.
На следующем этапе планируется восстановить ещё 17 пляжей, срок завершения всех работ — 2026 год.
Любой ремонт – это неудобства, прошу отнестись с пониманием. Такой шторм бывает раз в 100 лет, на ликвидацию его последствий нужны силы, средства и время. Благодарю федеральный центр и руководство Республики за огромную работу на благо региона, его жителей и гостей, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Со списком пляжных территорий, которые планируется восстановить в 2024-м году можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/b67bc4a8-65c8-4a36-bfd4-a7b1eea1c036
С перечнем мест опасных для купания в 2024 году, можно ознакомиться на сайте администрации https://yalta.rk.gov.ru/documents/da01a11d-c4fb-4c6e-bd0b-79cef3936074.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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