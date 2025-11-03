В Ялте возможно ограничат продажу алкогольной продукции в границах общественных территорий

Предложения принимаются по адресу: г. Ялта, площадь Советская, 1, каб. 134, а также по адресу электронной почты: upravtorg@yalta.rk.gov.ru. Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных обсуждений: Землянов А.О. — должность: начальник отдела координации деятельности розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления потребительского рынка и услуг Администрации города Ялта, телефон: +7978 538-86-16, адрес электронной почты: upravtorg@yalta.rk.gov.ru.

Публичные обсуждения будут запущены с 1 ноября на платформе обратной связи (ПОС). Срок приема отзывов и предложений: с 1 ноября по 2 декабря. Сводка предложений будет размещена на сайте: — на официальной странице муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым https://yalta.rk.gov.ru; — на платформе обратной связи (ПОС) https://pos.gosuslugi.ru. Все поступившие предложения будут рассмотрены не позднее 05 декабря.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта