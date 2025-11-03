Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Торговля в Крыму | В Ялте возможно ограничат продажу алкогольной продукции в границах общественных территорий
Новости Республики
В Ялте возможно ограничат продажу алкогольной продукции в границах общественных территорий
фото: stocksnap.io

В Ялте возможно ограничат продажу алкогольной продукции в границах общественных территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 12:55 03.11.2025

Управление потребительского рынка и услуг выносит на общественное обсуждение нормативно-правовой акт, предусматривающий расширение границ общественных территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в том числе продажа алкоголя в точках общественного питания.

Предложения принимаются по адресу: г. Ялта, площадь Советская, 1, каб. 134, а также по адресу электронной почты: upravtorg@yalta.rk.gov.ru. Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных обсуждений: Землянов А.О. — должность: начальник отдела координации деятельности розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления потребительского рынка и услуг Администрации города Ялта, телефон: +7978 538-86-16, адрес электронной почты: upravtorg@yalta.rk.gov.ru.

Публичные обсуждения будут запущены с 1 ноября на платформе обратной связи (ПОС). Срок приема отзывов и предложений: с 1 ноября по 2 декабря. Сводка предложений будет размещена на сайте: — на официальной странице муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым https://yalta.rk.gov.ru; — на платформе обратной связи (ПОС) https://pos.gosuslugi.ru. Все поступившие предложения будут рассмотрены не позднее 05 декабря.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x