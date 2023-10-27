В Ялте всех кинолюбителей зазывают на мастер-классы киноакадемии

28 октября в Ялте состоится фестиваль мастер-классов по основным кинодисциплинам. Как сообщает Туристический портал Крыма, мероприятие пройдёт в киноакадемии АРКИТ. Все желающие попробуют себя в роли актёра, режиссёра, телеведущего и продюсера. Фестиваль бесплатный, но требуется регистрация.

Как сообщили организаторы, присоединиться к событию может любой желающий в возрасте от 14 лет. Наличие опыта в киноиндустрии не имеет значения: занятия открыты для всех.

Предусмотрено четыре мастер-класса:

«Актёрское мастерство». Проведёт Артём Угаров – лауреат международных премий, режиссер, актер.

«Тележурналист, ведущий». Проведёт Юлия Правдикова – журналист, телеведущая.

«Кинопродюсер». Проведёт Алексей Матс – московский продюсер, кастинг-директор, основатель первого официального актёрского агентства в Крыму «Астелла», создатель онлайн-ресурса в мире кино «Актерия».

«Режиссёр игрового кино». Проведёт Константин Солодовников – лауреат различных кинофестивалей, режиссёр, сценарист, оператор.

В рамках занятий запланированы встречи с экспертами киноиндустрии. Кроме того, среди участников проведут конкурсы на лучшее решение творческих заданий. Шесть человек, которые наберут самое большое количество баллов, получат специальные призы.

А для тех, кто хочет обсудить актуальные вопросы создания и продвижения современного кино, мы приготовили заключительное мероприятие – круглый стол с участием экспертов, преподавателей и единомышленников. Здесь вы сможете поделиться своими идеями и, возможно, найти поддержку на профессиональном уровне, – добавили организаторы.

Фестиваль пройдёт с 11:00 до 18:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться здесь. Адрес киноакадемии: г. Ялта, ул. Боткинская, 19.