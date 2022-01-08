В Ялте встретились крымские и адлерские поисковики

Встреча руководителей МО ДОСААФ по г. Ялта, ПСО «Ялта-Память» Поискового объединения «Крымский рубеж» РО ДОСААФ России РК с командиром поисковой группы «Эдельвейс» Адлера Межрегионального общественного поискового движения МБФ «Отечество» Андреем Жженовым состоялась на территории Южнобережного зонального центра военно-патриотического и спортивного воспитания ДОСААФ России Республики Крым в Ялте.

Коллеги осмотрели выставку с поисковых работ, созданную в Центре ДОСААФ, поделились опытом работы, проговорили вопросы подписания соглашение о сотрудничестве по поисковой деятельности и дальнейшего взаимодействия в рамках Всероссийской Вахты Памяти. На прощание обменялись артефактами времен ВОВ, поднятыми в Крыму и окрестностях Сочи и Волгограда, которые, впоследствии, пополнят фонд будущего музея, — сообщили организаторы встречи.

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