В Ялте — выездные профосмотры детей

Так, подростков осматривают 10 врачей-специалистов, дети в возрасте 8, 9, 11 и 12 лет получают консультации стоматолога и педиатра.

Медицинские осмотры в школах продолжатся до 15 мая.

Для детей, которые по каким-либо причинам не смогли пройти медицинский осмотр в школе, будут предоставлены дополнительные дни в детской поликлинике. Родителям необходимо обратиться в школьную комиссию, чтобы узнать дату и время прохождения осмотра, — отмечает заведующая детской поликлиникой Лилия Шевцова.

Родителям следует обратить внимание, что с 6 апреля в детской поликлинике проводится рентген-обследование подростков 15- 17 лет на туберкулез. Данные исследования необходимы для получения справки для поступления в вузы.

Также в детской поликлинике запланированы профилактические осмотры с диагностическими исследованиями УЗИ, общим анализом крови, мочи, выполнением ЭКГ для детей 6 и 7 лет, посещающих детские сады. График и списки будут выдаваться заведующим детскими садами. А родители детей, которые не посещают детсады, могут получить единый талон на данные осмотры у своего участкового педиатра.

Эти осмотры будут проводиться с 15 мая по октябрь. В первую очередь будут осмотрены дети, которые готовятся для поступления в школы. Дополнительно в мае-июне запланированы выезды в дошкольные и школьные учреждения Большой Ялты для проведения профилактических осмотров детей 6, 7, 15 лет, которые уже прошли исследования согласно 514-му приказу, — отмечает Лилия Шевцова.

Напоминаем родителям малышей, что в детской поликлиники продолжает работать проект «Ромашка», когда в один день можно посетить узких специалистов и пройти необходимые исследования. По вторникам на прием приглашают детей месячного возраста, по четвергам — годовалые и трехлетние дети.

источник: пресс-служба администрации Ялты