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В Ялте высадят деревья. К 10-летию ской весны
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте высадят деревья. К 10-летию Крымской весны

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:42 06.02.2024

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, высадка охватит парк Годлевского, «Ясную поляну», сквер М.П.Чеховой, мемориал «Холм славы», район автовокзала.

Высадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями — дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акацию белую – всего более тысячи деревьев, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

В городе зафиксированы «зеленые» потери — более 25 деревьев повалило стихией сегодня ночью.

Это происходит в том числе и потому, что почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию.

Как, например, на ул. Леси Украинки, где рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет. Конечно, приложим все усилия, чтобы сохранить Ялту зеленой и цветущей, — говорит глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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