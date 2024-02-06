В Ялте высадят деревья. К 10-летию Крымской весны

Высадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями — дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акацию белую – всего более тысячи деревьев, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

В городе зафиксированы «зеленые» потери — более 25 деревьев повалило стихией сегодня ночью.

Это происходит в том числе и потому, что почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию.

Как, например, на ул. Леси Украинки, где рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет. Конечно, приложим все усилия, чтобы сохранить Ялту зеленой и цветущей, — говорит глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта