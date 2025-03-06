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В Ялте высаживают цветы, кусты и деревья
фото: пресс-служба администрации Ялтф

В Ялте высаживают цветы, кусты и деревья

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 22:22 06.03.2025

До середины июня в Большой Ялте будет высажено около 70 тысяч цветов (25 самых разнообразных видов) и 13 тысяч кустов и деревьев.  Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, весеннее озеленение затронет все основные цветники города, а также поселков и Алупки.

Ну а сегодня специалисты «Зеленстроя» вместе с ребятами из «Молодой гвардии» дали старт весенней высадке. Центральные цветники на набережной и площади Советской украсили 1200 единиц ранункулюсов (растение абсолютно новое для Ялты, но яркое, интересное и достаточно неприхотливое) и 1000 примул, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади подчеркивает, что уже из-под земли показались 30 тысяч луковичных.

Это тюльпаны и нарциссы. Их высадили зимой, своим ярким цветением они порадуют уже в апреле, — отмечает Александр Григориади.

Традиционно к высадкам присоединяется молодежь.  Активными участниками высадки стали представители «Молодой гвардии».  Под чутким руководством сотрудников «Зеленстроя» они бережно высаживали саженцы.

Это не первая подобная совместная акция по высадке зеленых насаждений, а давно сложившаяся традиция — помогать любимому городу. Мы с нетерпением ждали устойчивой погоды и с большим удовольствием озеленяем город, — говорит и.о руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Максим Недоступ.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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