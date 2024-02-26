В Ялте выследили и арестовали наркосбытчика. Взяли с поличным — с крупной партии «соли»

В Ялте сотрудники отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о причастности 38-летнего местного жителя к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Стражи порядка остановили подозреваемого на одной из городских улиц. Мужчина заметно нервничал и вел себя подозрительно. Сотрудники полиции провели досмотр злоумышленника и изъяли мобильный телефон, где содержались фотографии закладок с наркотическими средствами, оборудованными на территории г. Ялта. По месту жительства подозреваемого оперативники провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, упаковочный материал, электронные весы, мобильный телефон и банковскую карту, — сообщили в МВД по РК.

Согласно заключению экспертов, предоставленный материал является наркотическим средством производное N-метилэфедрона общей массой 58,69 г.

Оперуполномоченные произвели осмотр участков местности, согласно координатам, найденным в мобильном телефоне злоумышленника. В результате обнаружено и изъято 17 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Со слов злоумышленника, найденные образцы содержат наркотическое вещество, которое он приобрел бесконтактным способом через один из мессенджеров, оставлял в тайниках (закладках) на территории Ялты с целью последующего сбыта через сеть Интернет. Согласно результатам исследования, обнаруженные вещества общей массой 24,15 г. являются наркотическим средством производное N-метилэфедрона (так называемая «соль»).

Следователем УМВД России по г. Ялта в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере», — рассказали в МВД по РК.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: МВД по РК.