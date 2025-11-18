Прямо сейчас:
  В Ялте выявлено 377 вывесок, использующих слова и символы латинского алфавита

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 11:21 18.11.2025

Все информационные вывески, таблички и указатели должны быть выполнены на русском языке или государственных языках, принятых на территории конкретного субъекта. Эту работу необходимо провести до 1 марта 2026 года. Закон не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания (если обозначение используется именно как фирменное или как зарегистрированный знак, а не как информационная надпись). Новые требования направлены на упорядочение языковой среды, повышение информативности и доступности городской среды как для жителей, так и для гостей Крыма.

Стоит отметить, что кириллица — это алфавит для всех языков, которые являются в Республике государственными. То есть русского, крымско-татарского и украинского, — цитирует пресс-служба администрации Ялты первого заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Сергея Цекова.

Администрацией проведён мониторинг по правильности размещения информационных конструкций.  В Ялте выявлено 377 вывесок, использующих слова и символы латинского алфавита. Из них 112 имеют зарегистрированный торговый знак. Произведена замена или демонтаж 12 вывесок.

Кроме того, разработан проект решения сессии Ялтинского городского совета о внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания на территории муниципального округа. По данному вопросу состоялись публичные обсуждения. Ориентировочный срок принятия Правил- декабрь этого года.

Идею замены вывесок поддерживает Председатель Государственного Совета РК Владимир Андреевич Константинов, который много лет выступает за охрану русского языка и сохранение национальной идентичности русских. Комплексно работаем над очищением улиц от визуального мусора, — уточнил Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановским. 

Как отметил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов, город находится на старте пилотного проекта по приведению вывесок в соответствие на наших центральных артериях — улицах Киевской и Московской. Отдельный пласт работ проводится с Фондом капремонта, так как множество торговых объектов расположены на первых этажах МКД и их изменения можно добиться только через ремонт фасада.

Я надеюсь, местные предприниматели будут действовать с нами в одном направлении, ведь у нас общая цель – красивая, уютная, благоустроенная Ялте. Кроме того, наши специалисты присоединятся к обсуждению концепции единого архитектурного облика Крыма. Основные вопросы будут подняты на совещании в конце ноября в Симферополе, где обязательно будет представлена и Ялта, — отметил Сергей Баннов.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

