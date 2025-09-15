В Ялте взывают к совести злостных неплательщиков за парковки

Все эти действия действительно мешают специальному комплексу фото и видеофиксации считать номера, а после сопоставить, была ли оплата. Поэтому у специалистов Отдела парковок теперь на одну задачу больше – они под камеру снимают со знаков всё, что мешает их распознать. Рейды проводят ежедневно – на особом контроле улицы Рузвельта и Боткинская. Действия сотрудников абсолютно законны, а нарушителям приходят штрафы в 1.5 тысячи рублей. Так что обманывать систему – себе дороже: 50 р/час даже на весь день – это 600 рублей, — говорит Янина Павленко.

Есть и противоположные примеры. Самые «дисциплинированные» парковки у нас – придорожная на ул.Руданского и около администрации.

Как отмечает руководитель Отдела парковок Сельвета Коноплина, статистика показала, что чаще не хотят платить местные жители, гости – в разы меньше. В этом сезоне среди приезжих большой популярностью пользовался недельный абонемент (2900 р. за пользование любой муниципальной парковкой). Также стоит обратить внимание на годовые абонементы, благодаря которым дневная стоимость составляет 83 рубля.

Модернизируются и сами парковки – на верхней площадке автовокзала и у временного рынка появилась специальная система «Страж». Камера фиксирует все автомобили – это очень дисциплинирует, процент оплаты высок. Практику продолжим, определяемся с адресами, — подчеркивает Сельвета Коноплина.

Всего в муниципалитете работает 37 парковок на 643 места. Ознакомиться с полным списком, а также способами оплаты можно по ссылке https://yaltaparking.ru/. В связи с нестабильной работой интернета, внести средства можно до конца текущего дня.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта