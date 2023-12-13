В Ялте ёлочные базары начнут работать 15 декабря

Как сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Ялта Светлана Рябикина, ели и сосны приедут на ЮБК с Урала:

Предусмотрены восемь локаций, как в центральных частях муниципального образования, так и в спальных районах для удобства граждан.

Адреса ёлочных базаров: ул. Пионерская, напротив ЗАГС, ул. Киевская, в районе «Дома Одежды» и остановки «5-й квартал», ул. Руданского, в районе дома № 5, пересечение ул. ЮБШ/Кирова, ул. Маршака, пгт Гурзуф, ул. Соловьева, 5 (район Гурзуфской поликлиники), пгт Массандра, ул. Южнобережное шоссе, в районе остановки «Дружба» (поворот на хладокомбинат). Елочные базары будут работать до 31 декабря.

Приобрести ёлочные украшения, искусственные ёлки, новогодние игрушки. карнавальные костюмы и маски, хлопушки (кроме пиротехники) подарочные наборы и сувениры из стекла и керамики можно будет на новогодней ярмарке, которая откроется на ул. Маршака (район остановки маршрута №8).

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта