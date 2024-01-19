В Ялте за 12 часов выпало 44 мм осадков — последствия есть

Неспокойная ночь в Ялте в связи со сложными погодными условиями – обильными осадками. Службами автомобильных дорог по Южнобережному шоссе районе Голубого залива устранен сель. В Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева – в работе сегодня. С ночи и до сих пор на самых сложных участках, где есть угроза засорения ливневок, работают бригады МБУ «ДЭУ» (10 человек). Также откачали воду из пешеходных переходов, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.