В Ялте за 12 часов выпало 44 мм осадков — последствия есть

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, точечно были угрозы подтопления частных домов – два дома на Екатерининской, еще два – на Южнобережном шоссе. Заявки отработаны. Также ночью произошло обрушение частной подпорной стены на Садовой, 49 – «сползло» порядка 20 кубов грунта, придавило машину. Службы выезжали на место – из-за плотно припаркованных у домов автомобилей спецтехника не смогла подойти к участку.
Неспокойная ночь в Ялте в связи со сложными погодными условиями – обильными осадками. Службами автомобильных дорог по Южнобережному шоссе районе Голубого залива устранен сель. В Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева – в работе сегодня. С ночи и до сих пор на самых сложных участках, где есть угроза засорения ливневок, работают бригады МБУ «ДЭУ» (10 человек). Также откачали воду из пешеходных переходов, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
В целом, отмечает при этом глава ялтинской администрации, обстановка контролируема, службы на местах.
Напоминаем, ЕДДС ведет прием заявок по номеру 112 – с 14.00 вчерашнего дня поступило 237 звонков.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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