В Ялте задержали главного консультанта Госстройнадзора. Попался на взятке

История о том, что взятка в огне горит, в воде не тонет, но тянет на дно.

В Ялте сотрудник министерства жилищной политики Республики Крым заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Делом занимается Следственный комитет.

Органами СК России по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта отдела управления Госстройнадзора департамента государственного строительного надзора министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым. Он обвиняется в получении взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его подельнице предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что фигурант через посредника потребовал от руководства строительной фирмы взятку за содействие в получении разрешительной документации на объект в поселке Гаспра, а именно — за выдачу заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам.

Днем 11 ноября главный консультант Госстройнадзора, находясь в своем автомобиле, получил через посредника 2 миллиона рублей. При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены. В ходе обысков были обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие причастность главного консультанта ведомства к совершению преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для органов следствия. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в Следкоме.

Судя по распространенному видео, поэтому делу проходит не один человек. Была у взяточника и посредница.

Всех пострадавших от противоправных действий данных граждан органы следствия просят обращаться по следующим номерам: служба в городе Ялта УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 8(3654)-20-50-13, следственный отдел по городу Ялта 8(3654)-22-27-80.