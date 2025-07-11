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Новости Республики

В Ялте задержали иностранца — за кражу. На территории России жил незаконно

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:18 11.07.2025

В дежурную часть полиции г. Ялты обратился 19-летний местный житель с заявлением о хищении у него золотых изделий. Парень рассказал, что в дневное время малознакомый на улице совершил хищение цепочки и крестика. Сумма причиненного ущерба составила 32 000 рублей.

Сотрудниками полиции УМВД России по г. Ялте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 23-летний уроженец Закавказья, который не исполнил решение суда о самостоятельном выезде из России в виду нарушения режима пребывания. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ялте при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии подозреваемый задержан, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

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В настоящее время иностранцу предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Злоумышленник заключен под стражу.

Сотрудники полиции проверяют его на причастность к иным преступлениям.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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