В Ялте задержали мужчина, подозреваемый в краже из квартиры бывшей сожительницы

Сотрудники ялтинской полиции задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в краже имущества из квартиры его бывшей сожительницы. Среди похищенного оказались компьютерные колонки, интернет-роутер и наличные деньги в сумме 20 000 рублей. Общий ущерб составил 28 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 40-летний мужчина, который ранее проживал с потерпевшей.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что совершил кражу, чтобы раздобыть деньги на алкоголь. При задержании у него был изъят похищенный роутер, который был возвращен владелице. Колонки ялтинец успел продать, а вырученные средства, как и украденные деньги, потратил, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.