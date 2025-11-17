Прямо сейчас:
В Ялте задержали мужчина, подозреваемый в краже из квартиры бывшей сожительницы
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте задержали мужчина, подозреваемый в краже из квартиры бывшей сожительницы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:29 17.11.2025

34-летняя местная жительница, обратилась в полицию с заявлением о том, что вернувшись домой, обнаружила разбитое окно и пропажу вещей.

Сотрудники ялтинской полиции задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в краже имущества из квартиры его бывшей сожительницы. Среди похищенного оказались компьютерные колонки, интернет-роутер и наличные деньги в сумме 20 000 рублей. Общий ущерб составил 28 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 40-летний мужчина, который ранее проживал с потерпевшей.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что совершил кражу, чтобы раздобыть деньги на алкоголь. При задержании у него был изъят похищенный роутер, который был возвращен владелице. Колонки ялтинец успел продать, а вырученные средства, как и украденные деньги, потратил, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

По данному факту следственным отделом полиции № 1 «Алупкинский» УМВД Россия по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Евпатории задержали сбытчика наркотиков

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

