В Ялте задержали одного из руководителей городской администрации — подозревают в земельной афере

О том, что сотрудник администрации Ялты задержан за мошенничество с землей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. По данным ведомства, к задержанному – начальнику отдела закупок ялтинской мэрии – обратился местный житель с просьбой оформить право собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности.
За свои «услуги» чиновник потребовал более 300 тысяч рублей, которые, якобы, должен был предать должностным лицам, уполномоченным для решения указанного вопроса, – сказано в сообщении.
Фигурант задержан с поличным при получении денег, свою вину он признал и оказал содействие следствию. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.
