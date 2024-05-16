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В Ялте задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Ялте задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:52 16.05.2024

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялта установили причастность 27-летнего местного жителя к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

По месту жительства подозреваемого оперативники провели осмотр, в результате которого обнаружили и изъяли фасовочный материал, мобильный телефон злоумышленника, в котором было обнаружено свыше 180 фотографий с координатами мест тайников-закладок с наркотическими веществами. Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялта совместно с подозреваемым осмотрели участки местности, согласно координатам, найденным в мобильном телефоне злоумышленника. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 18 свертков предположительно с наркотическими средствами, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Со слов злоумышленника, найденные образцы – наркотики, которые он планировал сбыть через сеть Интернет, путем оборудования тайников на территории города.

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Согласно заключению экспертов, предоставленные на исследование материалы в своем составе содержат наркотические средства смолу каннабиса (гашишное масло) общей массой 18,56 граммов и производную N-метилэфедрона (соль) общей массой 2,95 граммов.

Следователем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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