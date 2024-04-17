В Ялте задержан подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

В Ялте сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД установили причастность 31-летнего местного жителя к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 37 свертков и 6 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, 18 полимерных пакетов с порошкообразным веществом, фасовочный материал и мобильный телефон.

Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом – наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 19,98 грамма, а порошкообразное вещество общей массой 3,12 грамма содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, — сообщили в МВД по РК.