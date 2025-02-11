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Глава администрации Белогорска задержан при получении взятки
Иллюстрация: molva33.ru

В Ялте задержаны должностные лица — подозревают во взяточничестве

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:02 11.02.2025

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым во взаимодействии с ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке региональной Росгвардии задержаны должностные лица муниципального предприятия города Ялты, которые получили взятку в особо крупном размере.

Денежные средства дважды передавал предприниматель, которому чиновники поспособствовали с заключением контракта по благоустройству территории и содержанию дорожной сети курортного города. В общей сумме представители муниципалитета получили 2 миллиона 730 тысяч рублей.

Установлено, что в ноябре прошлого года 44-летняя директор муниципального бюджетного образования и ее 38-летний заместитель по предварительному сговору с целью незаконного обогащения распределили роли согласно своим должностным полномочиям.

Директор оказала содействие в беспрепятственном прохождении конкурса подрядной фирмой, подготовив все необходимые документы для заключения контракта.

В свою очередь, заместитель директора подписывал акты контроля выполненных работ, фактически не осуществляя комиссионную проверку исполненных подрядчиком условий контракта при проведении мероприятий по благоустройству и уборке территорий.

Кроме этого должностные лица обязали предпринимателя передавать им 50 % от получаемой по муниципальному контракту прибыли.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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