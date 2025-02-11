В Ялте задержаны должностные лица — подозревают во взяточничестве

Денежные средства дважды передавал предприниматель, которому чиновники поспособствовали с заключением контракта по благоустройству территории и содержанию дорожной сети курортного города. В общей сумме представители муниципалитета получили 2 миллиона 730 тысяч рублей.

Установлено, что в ноябре прошлого года 44-летняя директор муниципального бюджетного образования и ее 38-летний заместитель по предварительному сговору с целью незаконного обогащения распределили роли согласно своим должностным полномочиям.

Директор оказала содействие в беспрепятственном прохождении конкурса подрядной фирмой, подготовив все необходимые документы для заключения контракта.

В свою очередь, заместитель директора подписывал акты контроля выполненных работ, фактически не осуществляя комиссионную проверку исполненных подрядчиком условий контракта при проведении мероприятий по благоустройству и уборке территорий.

Кроме этого должностные лица обязали предпринимателя передавать им 50 % от получаемой по муниципальному контракту прибыли.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в органы Следственного комитета.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым