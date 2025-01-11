В Ялте зафиксировали загрязнение акватории мазутом

Загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров выявлено в Ялте, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяженностью 16,28 км. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на о. Тузла, — сказали в МЧС.

В связи с этим, как сообщили в ведомстве, «в два раза увеличено количество мониторинговых групп — [до] 178». Кроме того, привлекается авиация.

источник: ТАСС