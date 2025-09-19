Прямо сейчас:
В Ялте занимаются устранением последствий урагана
фото: пресс-служба администрации Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:22 19.09.2025

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, за сутки на линию ЕДДС поступило 550 обращений. Ветра не выдержали 43 дерева (на сейчас 24 убрано), 3 кровли и 4 электроопоры. Пострадали 6 автомобилей. Зафиксировано 5 крупных аварий по электроснабжению. Выпало 24,3мм осадков.

Очень серьезно «досталось» Алупке. В Доме культуры ураганом сорвало третью часть крыши (над концертным залом просвечивается небо), вырваны несколько окон – их сотрудники временно закрепили подручными средствами. На данный момент полностью обесточили 3 этаж здания, сейчас пытаемся накрыть аппаратуру и сидения в киноконцертном зале на случай дождя. Точные размеры повреждений скажут специалисты после детального осмотра. Разгулялся ветер и в Старом городе – там уже работают бригады «Зеленстроя», «ДЭУ» и «Крымэнерго», — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Нанесен урон и Алупкинскому парку – много поваленных и аварийных деревьев, опасных зависших веток над дорожками и проходами по экскурсионным маршрутам.

Все службы города работают в усиленном режиме, в первую очередь расчищаются проезжие части. Информацию о последствиях урагана продолжаем собирать по номерам экстренных оперативных служб: 101 и 112. Прямые номера ЕДДС: +73654239383, +79789014112.

Напоминаем, штормовое предупреждение ещё действует. Берегите себя.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 119

