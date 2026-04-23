В Ялте завершают ремонт улицы Тренёва

Этот же подрядчик выполняет масштабные работы по ремонту сложнейшей и одной из старейших улиц города — Дражинского, общей длиной чуть менее двух километров. Там доводят ширину проезжей части до нормативов ГОСТа — не менее 3,5 метров, а также расширяют тротуары, ширина которых на некоторых участках не превышает 40 сантиметров. На минувшей неделе первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко, заместитель главы администрации Татьяна Горелова, представители ГИБДД и подрядчик лично на месте обсудили с жителями улицы ряд вопросов. В частности, определены места расположения «карманов» под спецтехнику и для разгрузки товара, прорабатывается возможность обустройства парковки для личного транспорта жителей. На 22 апреля в администрации города Ялта запланирована ещё одна встреча с жителями улицы Дражинского. На дороге уже начали укладывать первый слой асфальтобетонного покрытия, установлены новые люки.

Всего ремонтом в 2026 году планируется охватить 10 автодорог. С перечнем можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/8582e6b8-01fd-4cd5-a0b9-51e6d198886d

Ряд автодорог, где проводились работы по ремонту сетей, обязаны завершить республиканские ресурсоснабжающие предприятия: до 17 апреля — ГУП РК «Водоканал ЮБК» (10 участков), до 30 апреля — ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (3 участка), также до 30 апреля — «Крымэнерго» (24 участка), до 31 мая — ГУП РК «Крымгазсети» (13 участков). С точными сроками и адресами можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/aa3ba729-3b76-45f2-bbed-53eabfa84d79.

Ямочный ремонт до 31 марта осуществлялся на 26 автодорогах муниципального округа город-курорт Ялта. Общая площадь ремонта составила 1639,25 квадратного метра. Учитывая специфику региона (гористость, родники, оползневые процессы), работа по выявлению ям ведётся регулярно городскими службами и территориальными органами администрации Ялты. Со списком ранее запланированных к устранению ям можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/bc846fc0-adc1-416d-909b-307227d7c5b8.

На 19 участках будут выполнены работы по профилированию автодорог муниципального округа город-курорт Ялта. Работы будут выполнены с 1 по 30 июня. Адреса дорог, где планируется профилирование, — здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/d296b73c-706d-42e2-ad6a-3d8e58213d52.

До 31 ноября будут выполнены работы по строительству автодороги для обеспечения транспортной доступности северной части пгт Гурзуф и ТСН «Прибрежный»; до 1 декабря должны быть завершены работы по ремонту участка шоссе «Бахчисарай — Ялта». С перечнем ремонтируемых и планируемых к ремонту дорог можно ознакомиться на странице муниципального округа город-курорт Ялта на портале Правительства Республики Крым в разделе «Карта развития территории»: https://yalta.rk.gov.ru/renovations/f97dd12c-7680-4e14-a996-20e702b3ca2d.

Уточнить, когда и на каких улицах в вашем населённом пункте будут проводиться работы, или сообщить о существующих проблемах можно по телефону диспетчерской службы «Крымавтодора»: +7 978 188 88 00.

источник: пресс-служба администрации Ялты