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В Ялте завершена инвентаризация лестниц и лестничных маршей
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте завершена инвентаризация лестниц и лестничных маршей

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:23 22.11.2023

По всему городскому округу выявлено и закреплено за муниципальными предприятиями свыше 600 лестниц.

Завершили глобальную работу по инвентаризации всех лестниц и лестничных маршей муниципалитета. Напомню, генеральная уборка региона вскрыла множество «серых зон», среди которых и эти объекты. Сотни лестниц, по сути, были бесхозными и не имели должного ухода — не убирались и не ремонтировались», — рассказала глава администрации Ялты и уточнила, что всего выявлено 654 лестницы, их закрепили за муниципальными предприятиями, которые обязаны следить за их состоянием, проводить уборку выполнять текущие и планировать капитальные ремонты, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

Глава администрации Ялты также призвала ялтинцев ознакомиться с полным списком выявленных лестниц, и в случае если какой-либо объект не попал – оставлять комментарии на её странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_53831.

С полным списком можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/0241dc7c-982e-4cd9-8051-96b7070019b6

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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