В Ялте завершена инвентаризация лестниц и лестничных маршей

Глава администрации Ялты также призвала ялтинцев ознакомиться с полным списком выявленных лестниц, и в случае если какой-либо объект не попал – оставлять комментарии на её странице в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/yanina.pavlenko?w=wall653761641_53831.

С полным списком можно ознакомиться здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/0241dc7c-982e-4cd9-8051-96b7070019b6

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта