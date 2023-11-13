В Ялте завершили подготовку к зимнему сезону

В запасе у МБУ «ДЭУ» находится 200 тонн противогололедного материала — этого хватит приблизительно на первые 10 «снежных» суток. Как подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко, по мере необходимости пескосоляная смесь будет оперативно закупаться.

Будем надеяться, что все это не пригодится – осень рекордно теплая, похолодания в ближайшее время не прогнозируется. Но подготовиться должны. Направления в работе департамента ЖКХ и на контроле курирующего зама Юрия Журавлева, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

По информации руководителя МБУ «ДЭУ» Вадима Порошина, прошли техосмотр и переоборудованы 11 единиц спецтехники, которая выезжает для посыпки дорог и расчистки от снега.

Параллельно сотрудники предприятия до конца ноября расставят по муниципалитету 145 контейнеров с противогололедной смесью — ее будут использовать дворники для посыпки пешеходных зон, — подчеркивает начальник МБУ «ДЭУ».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта