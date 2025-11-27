В Ялте завершили расследование уголовного дела о серии тяжких преступлений

Ранее в полицию обратился 19-летний местный житель с заявлением о хищении личного имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, подозреваемый был задержан. Следствие установило, что потерпевший познакомился с обвиняемым в автосервисе, где ремонтировал автомобиль. Пользуясь доверием молодого человека, злоумышленник, ранее судимый и незаконно пребывавший на территории России, систематически вымогал у него крупные суммы денег и ювелирные изделия, угрожая физической расправой и ссылаясь на криминальные связи. Последней каплей стало требование передать крупную сумму денег под угрозой применения ножа, что вынудило потерпевшего обратиться за помощью в полицию. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 700 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе расследования мужчине были предъявлены обвинения по пяти эпизодам: два по ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с угрозой применения насилия), три по ч. 1 и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, в крупном размере). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело передано в суд, а обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым