В Ялтинском отделении ДОСААФ озвучили итоги 2024 года

В период праздничных каникул в ялтинском отделении ДОСААФ подвели итоги 2024-го года и провели предварительные мероприятия для выполнения уставных задач в наступившем году.
4 января в Зональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания «Южнобережный» РО ДОСААФ России Республики Крым в г. Ялта прошло установочное мероприятие, которое стало первым в Год Защитника Отечества. Во время мероприятия, воспитанники и курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России провели обслуживание и подготовку учебного вооружения к предстоящим занятиям и совместно с общественниками оборонной организации и родителями изготовили очередную партию блиндажных свечей. В свою очередь поисковики поискового отряда «Ялта-Память» ПО «Крымский Рубеж» Регионального отделения ДОСААФ России по Республике Крым пополнили экспозицию артефактов, собранных в ходе поисковых работ в местах боёв Великой Отечественной войны.
Правление МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта выражает слова признательности родительскому комитету, активным членам организации за огромную добровольческую деятельность и поддержку уставной деятельности ДОСААФ России и отдельно благодарит коллектив ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора в Крыму» (Главный врач Лепик Анна Алексеевна) за совместную плодотворную работу и приобретение 50 кг парафина для изготовления свечей.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации Екатерины Дёминой)
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